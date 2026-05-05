この記事をまとめると ■日本観光ブームが続くタイでは消費トレンドに変化が見られる ■和食ブームに加えてかわいい文化も定着しつつある ■タイだけでなく東南アジアではいま女性ユーザー獲得の動きがトレンドだ 東南アジアに定着しつつある日本のかわいい文化 日本が海外からの観光客の呼び込みに積極的になってから久しい。台湾やタイといった親日国では、複数回日本を訪れるヘビーリピーターも珍しくなくなっている。日本観