「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）広島が今季ワーストの１１失点で敗れた。ＤｅＮＡ戦は昨年９月から９連敗。天敵を前に悔しすぎる敗戦だが、打線は坂倉将吾捕手（２７）の先制満塁本塁打など今季最多となる１試合３本塁打を含む８得点で食い下がった。新井貴浩監督（４９）も攻撃陣の上昇気配を感じ取り、粘りを評価した。相手の守護神を引きずり出した。一時は７点差まで開いたが、最終的に３点差まで追い