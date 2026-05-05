アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の周辺でアメリカ軍がイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。トランプ大統領は4日、アメリカ軍によるペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」の中で、イランの小型船7隻を撃沈したと自らのSNSで明らかにしました。これに先立ちアメリカ中央軍は「プロジェクト・フリーダム」の第一弾としてアメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しています。