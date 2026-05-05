◇アスリートたちの子供時代は？小学1年生から始めたサッカーに熱中していました。遊びよりサッカーにいちずでした。子供たちには自分が楽しいと思えるものを見つけて、没頭できる何かを見つけてほしいです。自分の夢や目標がある人は、そこに向かって努力してください。子供の成長は凄く早いと思います。そこに時間を使っていくことは決して無駄ではないですし、「いい時間だったな」と大人になっても言えるように頑張って