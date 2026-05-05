【ニューヨーク＝木瀬武】４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比５５７・３７ドル安の４万８９４１・９０ドルだった。２営業日連続の値下がり。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）がイランによるミサイルやドローン（無人機）の攻撃を受けたと伝わり、中東での戦闘が再び激化するとの懸念から売り注文が広がった。原油価格の上昇も嫌気された。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４６