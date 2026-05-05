「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）広島・佐々木泰内野手（２３）の２軍再調整が、４日のＤｅＮＡ戦（横浜）後に決まった。５日にも出場選手登録を抹消される。２年目の今季を「開幕４番」で迎えながら、打撃状態が上がらず、打率・１８０、２本塁打、５打点と苦しんだ。この日は「７番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打。七回の守備では失策もあった。打撃では新井監督から直接指導を受け、フォーム