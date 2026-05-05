筆者の友人・F美はシングルマザーの母親との2人暮らしでしたが、常に不機嫌な母親との生活に不安を抱えていました。母親との関係がF美に与えた影響とは──？ 胸が痛くなるエピソードをご紹介します。 不機嫌な母親 私はシングルマザーの母親との2人暮らしでした。母は精神的に不安定で、不機嫌なことが多く、そんな母との生活は私にとって不安なものでした。 母はいつも離婚した父の悪口をこぼし、口癖