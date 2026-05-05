◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天の辰己涼介外野手（２９）が決勝ソロを放った。一振りで勝利の扉をこじ開けた。平良のソロで同点に追いつき反撃ムードが醸成されていた８回だ。１死走者なしで打席に立つと、福島のカットボールを逆方向の左翼席へ放り込んだ。勝ち越しの３号ソロ。「ピッチャー陣もめちゃめちゃ粘ってた。福島投手は素晴らしいピッチャーで、野手陣もなんとかしようとはしてい