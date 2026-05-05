◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル＝１３頭立て）ナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は４月３０日に美浦・Ｗコースで最終追い切り。５ハロンの自己ベストタイとなる６４秒７―１１秒６をマークし、調子の良さを伺わせた。騎乗して感触を確かめた横山武史騎手は「１年前の頃と比べると素軽さは戻ってきていないんですけど、ここ最近のなかでは一番追い切り