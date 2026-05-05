アルビレックス新潟は4日、聖籠町のアルビレッジで小学生を対象にした触れ合いイベントを開催した。左膝の内側半月板損傷と診断され、手術を受けたFW小野裕二（33）も参加。看板選手の一人であるベテランは子供たちと触れ合い、来季の復帰に向けて気持ちを新たにした。松葉づえをついて小野が登場すると、子供たちは目を輝かせた。「印象に残っているゴールは？」などの質問に丁寧に答えたベテランは「もっとやらないといけな