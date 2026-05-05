【ニューヨーク＝山本貴徳】米国の優れた報道に贈られる２０２６年度のピュリツァー賞が４日、発表された。最も栄誉ある公益部門には、第２次トランプ政権による連邦政府機関の再編や人員削減が職員や行政サービスに及ぼす影響を詳報した米紙ワシントン・ポストが選ばれた。今年はトランプ政権の権力行使や政府運営を検証した報道の受賞が目立った。国内報道部門では、トランプ氏が連邦政府の権限を使って政敵への報復を進めた