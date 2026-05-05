『「あの戦争」は何だったのか』がベストセラーとなった近現代史研究者・辻田真佐憲氏の新連載「『戦後』の正体」がスタートした。近代の日本における「家」をテーマとした第2回から一部を紹介します。【画像】教育勅語発布40周年記念式典に参加する女生徒たち◆◆◆選択的夫婦別姓問題の原因1945（昭和20）年8月、日本は敗戦し、連合国軍最高司令官総司令部（総司令部をGHQ、最高司令官をSCAPと略して区別することもあるが、以