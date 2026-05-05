京王線との競合から登場した特別快速「特別快速」は、JRグループの快速列車における最上位種別です。国鉄時代の1967（昭和42）年、中央線に初めて登場しました。【写真】東京と名古屋の特別快速を見る（写真）この直前の1963（昭和38）年、中央線と競合する京王帝都電鉄（現・京王電鉄）が架線電圧を1500ボルトに昇圧。新宿〜東八王子（現・京王八王子）間を従来より10分短い40分で結ぶ特急列車の運行を開始しました。クリーム色