目の前の不安に巻き込まれず、淡々と努力し、結果を出していく人がいる。彼らの共通点はなんだろうか。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、「成功者の多くは、『今目の前のこと』に集中することを大切にしている」と語る。今回は池田氏に「人生がうまくいく人が無意識にやっていること」について話を伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成・文／照宮遼子）