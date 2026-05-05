現地時間５月４日に開催されたラ・リーガの第34節で久保建英が所属する８位のレアル・ソシエダが、まさかの降格圏に沈んでいる18位のセビージャと敵地で対戦した。久保が３試合ぶりにベンチスタートとなったソシエダは、序盤から押し込まれる展開となる。セビージャの決定力不足に助けられ、無失点で凌いだものの、前半はシュート１本。ほとんどチャンスを作り出せなかった。 後半に入って50分、途中出場のアレクシス