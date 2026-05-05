まさに紙一重。被弾すれすれでパンチをかわしあった井上と中谷(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDAまさに衝撃的なワンシーンだった。5月2日、東京ドームで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）は、世界3階級制覇王者である中谷潤人（M.T）に3-0の判定勝ちを収めた。【動画】米記者が「殺人的」と評した井上尚弥のスピード中谷潤人との至高の技術戦を見よ5万500