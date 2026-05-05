訪問先には、駅前には喫茶店もコンビニも見当たらない。【驚がくの体験】「ホンマにあかんヤツやコレ」。道に迷っていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた道端で出会った人に聞いたら、答えはなんと、「コンビニって何ですか？」。ここには、コンビニというものがないのか......。――埼玉県の30代男性（投稿時）・Tさんが受験生だったころの体験。＜Tさんからのおたより＞私が大学受験浪人生だった頃のことです。行きたい大学の１