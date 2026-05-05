豊田誠佑氏は1975年に明大進学、島岡監督と出会った御大との出会いが野球人生を変えた。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は明大で自身を“進化”させて、プロへの道を切り開いた。1975年に入学。合宿所「明和寮」に住み込んで指導する島岡吉郎監督に鍛えられて“人間力”も磨かれた。下級生より上級生に厳しく「上になればなるほどガンガン怒られました」。中心打者に成長した1978年の