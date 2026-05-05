◆ポルトガル１部▽第３２節スポルティング５―１ギマラエス（４日、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）スポルティングのＭＦ守田英正はホームのギマラエス戦に先発で出場すると、１アシストを記録。チームは５―１で大勝した。ボランチで先発した守田は、この日も安定したプレーで中盤に君臨した。ハイライトは１―０の前半２３分。相手のゴールキックから味方が守田につなぐと、守田はヘッドで味方にパスを送る。す