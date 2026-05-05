巨人・赤星優志投手（２６）が５日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発する。ＧＷ９連戦の８戦目に向けて、４日は本拠地で最終調整。「とにかくゼロでいけるように頑張りたいなと。チームとしてすごく勢いを感じるので、一人ずつアウトを取っていきたい」と好調なツバメ打線を警戒した。昨季先発で自己最多６勝、チーム２位１２１イニングを投げた右腕。５年目の今季はチーム事情で中継ぎとして開幕を迎え、９登板で２勝１敗