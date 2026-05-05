突然ですが、「ラジコン」が何の略か知っていますか？子供の頃慣れ親しんだ言葉…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ラジオコントロール」でした！ラジコンは「ラジオコントロール」の略語です。電波（ラジオ波）を使って、離れた場所から模型の乗り物などを操作する技術、またはその機器のことを指します。もともとは1940〜50年代に模型飛行機の世界で普及し始め、1970年代以降に子どもたちの人気おもちゃとして広く親