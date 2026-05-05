きょう（こどもの日）は、日本海側の天気も回復して広い範囲で晴れるでしょう。朝は冷えても日中は過ごしやすい陽気になりそうです。ただ、北日本を中心に風が強く吹くでしょう。沖縄は梅雨空となる見込みです。【青空広がる沖縄は激しい雨の所も】高気圧に覆われて、きょうの日中は晴れる所が多くなります。ただ、北日本を中心に風が強く、夕方以降は北海道で暴風に警戒が必要となります。きのう梅雨入りとなった沖縄は断続的に