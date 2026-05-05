ドイツ東部・ライプチヒの中心部で歩行者専用エリアに車が突っ込み、2人が死亡、3人が重傷を負いました。警察は車を運転していたドイツ国籍の33歳の男を逮捕しています。ドイツメディアなどによりますと、4日午後、東部・ライプチヒの中心部で歩行者専用エリアに車が突っ込み、少なくとも2人が死亡、3人が重傷を負いました。他にも負傷者が出ているということです。警察は、車を運転していたドイツ国籍の33歳の男を逮捕したと発表