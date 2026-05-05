薬物やアルコールの影響下で車を運転していたとして逮捕されたアメリカの人気歌手ブリトニー・スピアーズさんに裁判所は1年の保護観察処分などを命じました。スピアーズさんは今年3月、西部カリフォルニア州ベンチュラ郡で、飲酒と少なくとも1種類の薬物の影響下で車を運転した疑いで逮捕・訴追されました。酒や薬物の種類と量は明らかにされていません。4日、ベンチュラ郡で行われた裁判でスピアーズさんの代わりに出廷した弁護士