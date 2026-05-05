【ワシントン＝池田慶太】ＡＰ通信によると、米中央軍は、ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦に絡み、船舶の航行を妨害しようとしたイランの小型ボート６隻を破壊した。ブラッド・クーパー司令官が４日、記者団に語った。米艦を狙った巡航ミサイルや無人機（ドローン）も迎撃したという。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」による行為と指摘した。