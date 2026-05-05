平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎える。準決9Rで注目したいのは寺崎浩平（32＝福井）だ。寺崎が近畿の中心としての自覚と責任感をにじませる。今回は大エースの脇本雄太が欠場。地区として16人が参戦したが、S班の南修二が初戦で落車して途中欠場するなど、準決勝に勝ち上がったのは3人だけ。寺崎は「数が少ないし、勝ち上がっているのはいつも同じメンバー。脇本さん、古性さんが勝ち上がっているだけで