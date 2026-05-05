プロ野球 パ・リーグは4日、各地で3試合が行われました。首位オリックスは5位タイのロッテを完封リレーで下しました。打線が6回に森友哉選手のタイムリー2ベースなどで3点を先制。投げては先発・郄島泰都投手が7回81球無失点と快投し、8回からは椋木蓮投手、マチャド投手と無失点リレーをつないで逃げ切っています。敗れたロッテは5月の4試合で早くも2度目の完封負けです。3位西武は2位ソフトバンクに大勝。初回にネビン選手