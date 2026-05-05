国際スケート連盟（ＩＳＵ）に対し、ロシアスポーツ界の重鎮が苦言を呈している。スピードスケート女子５００メートルの２００６年トリノ五輪金メダルで、現在はロシアの国会議員を務めるスベトラーナ・ジュロワ氏が、同国メディア「ゾフスポーツ」にフィギュアスケート女子の現在地について言及。「ロシアのフィギュアスケート女子は、他国をリードしています。出場選手の名前を見れば、今季の競技レベルはまさに驚異的でし