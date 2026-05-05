きょうの市場はホルムズ海峡を巡って警戒感が高まっており、為替市場はドル高の動きが見られている。そのような中、ポンドドルは売りに押され、１．３５ドル台前半に下落。一方、ポンド円も介入と思われる急速な円高から一時２１１円台に下落する場面が見られたものの買い戻される展開。本日の１００日線が２１１．９５円付近に来ており、その水準は維持されている。 市場は今週７日木曜日に実施される英地方選挙に注目して