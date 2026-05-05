NY株式4日（NY時間15:19）（日本時間04:19） ダウ平均48981.53（-517.74-1.05%） ナスダック25069.98（-44.46-0.18%） CME日経平均先物59455（大証終比：+35+0.06%） 欧州株式4日終値 英ＦＴ100休み 独DAX 23991.27（-301.11-1.24%） 仏CAC40 7976.12（-138.72-1.71%） 米国債利回り 2年債 3.952（+0.075） 10年債 4.435（+0.065） 30年債 5.016（+0.057） 期待イン