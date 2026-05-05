【経済指標】 【米国】 ＊製造業新規受注（3月）23:00 結果1.5% 予想0.4%前回0.3%（0.0%から修正）（前月比) ＊耐久財受注（確報値）（3月）23:00 結果0.8% 予想0.8%前回0.8%（前月比) 結果0.9% 予想0.9%前回0.9%（輸送除くコア・前月比) 【発言・ニュース】 ＊ベッセント財務長官 ベッセント財務長官は４日、世界の原油取引にとって重要なホルムズ海峡について、船舶を護衛する