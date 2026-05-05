NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4533.30（-111.20-2.39%） 金６月限は反落。時間外取引では、米大統領がホルムズ海峡開放の作戦を発表したことを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、イランが厳しく対応すると表明したことを受けて軟調となった。日中取引では、米イランの交戦やアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が攻撃されたことを受けて下げ幅を拡大した。 MINKABU PRESS