NY株式4日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均48941.90（-557.37-1.13%） S＆P5007200.75（-29.37-0.41%） ナスダック25067.80（-46.64-0.19%） CME日経平均先物59485（大証終比：+65+0.11%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅続落。イランのミサイルが米海軍艦艇に命中したとの報道が流れ、原油相場が上昇し、米株式市場は売りが強まっている。ただ、その報道はイラン革命防