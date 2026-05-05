米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 3.946（+0.068） 米10年債4.432（+0.062） 米30年債5.012（+0.053） 期待インフレ率2.517（+0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン情勢が依然として混沌としている中、原油高が利回りを押し上げた。 イランのミサイルが米海軍艦艇に命中したとの報道が流れ、原油相場が上昇し、米株式市場は