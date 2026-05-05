ドル円、ロンドン時間の急落を戻す展開イラン情勢が依然不透明＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、本日もドル円はロンドン時間に入って急速に下落し、一時１５５円台半ばまで急落。日本の当局が連休中でも介入実施した可能性が指摘されていたが、ＮＹ時間に入ると下値での買戻しが強まり下げを戻す展開となった。 イランのミサイルが米海軍艦艇に命中したとの報道が流れ、原油相場が上昇。為替市場はドル高が優勢と