◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）“でんこうせっか”の一撃で西武打線に勢いをもたらしたのはタイラー・ネビン内野手（２８）だった。０―０の初回２死一塁。スライダーを仕留めた。「浮いてきたところをしっかりと捉えることができました」。徐若熙の出はなをくじき、左翼席にたたき込む先制２号２ランに満面の笑みを浮かべた。後続含め６連打で一挙４点をゲットした。「ポケモンベースボールフ