女優の後藤久美子、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤が美ぼうあふれる近影を公開した。４日に自身のインスタグラムを更新し、米ビバリーヒルズからの投稿。タンクトップとデニムのカジュアルコーデを着こなし、ポーズ。自撮りなどをアップすると、多くの「いいね！」が集まった。元祖「国民的美少女」のゴクミとして人気を集めた後藤はアレジ氏と３児をもうけており、長男はレーシン