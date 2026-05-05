米大リーグ機構（ＭＬＢ）は４日（日本時間５日）、４月２７日〜５月３日（同４月２８日〜５月４日）の週間ＭＶＰを発表し、直近３試合で４本塁打を放ったブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は候補入りしながら初受賞を逃した。ア・リーグはツインズのバクストン、ナ・リーグはカージナルスのバールソンが受賞。岡本は直近３試合で４本塁打を放ち、対象の７試合では４本塁打、１１打点をマークしたが、２７打数７安打で打