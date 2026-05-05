◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）入るのか、入らないのか。３回１死一、二塁。戸郷が投じた真ん中への１３３キロフォークボールをとらえたヤクルト・鈴木叶捕手（２０）は全力で走り出した。「入るかわからなかったですけど、走っていたら入ったので」。視線の先の左翼席に放物線が伸びていった。プロ３年目で飛び出した初本塁打。「本当にうれしかったです」と目尻を下げた。強肩強打で将来の正