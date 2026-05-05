◆スペイン１部▽第３４節セビリア１―０Ｒソシエダード（４日、ラモン・サンチェス・ピスフアン）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英は敵地のセビリア戦に後半１３分から出場。チームは０―１で敗れた。過去２試合は先発で出場したが、この日は３試合ぶりのベンチスタート。後半１３分に右サイドに入ると、切れ味鋭いドリブルを披露した。後半アディショナルタイムにはミドルシュートを狙い、得点の機会を伺った。ただ