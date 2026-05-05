◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-1巨人(4日、東京ドーム)巨人の阿部慎之助監督が試合後のインタビューに応じ、この試合で先発し、敗戦投手となった戸郷翔征投手について「（次も）投げてもらわないと困ります」などと語りました。今季初先発となった戸郷投手はこの日、5回100球を投げ、被安打6、奪三振5、与四死球2、失点5。3回にはヤクルトの鈴木叶選手に133キロのフォークをとらえられ、プロ初ホームランとなる3ランを献上。5回