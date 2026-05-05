平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎える。準決10Rで注目したいのは取鳥雄吾（31＝岡山）だ。取鳥が6度目のG1準決勝で初の決勝進出を狙う。3日目二次予選10Rは寺崎浩平と中石湊の踏み合いを捲って金星をゲットした。「1走目は展開が向いてくれて、2走目もチャンスが来て、それを逃さず行けた。しっかり外を踏んで勝てたし悪くない」2、1着での準決勝進出。18年にダービー初出場を果たした平塚はヤンググラン