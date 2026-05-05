ヤクルト５−１巨人（セ・リーグ＝４日）――ヤクルトが両リーグ最速で２０勝到達。鈴木叶が三回にプロ１号の先制３ランを放つなど４打点。６回１失点の奥川が今季初勝利を挙げた。巨人は今季初の３連敗。◇開幕から１か月余り。不振で二軍調整が続いていた巨人の戸郷がようやく東京ドームのマウンドに戻ったが、５回５失点と振るわず、エースの帰還に沸いたスタンドの期待に応えられなかった。細かな制球を欠き、