【「無自覚な天才魔導具師はのんびり暮らしたい」7巻】 5月5日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「無自覚な天才魔導具師はのんびり暮らしたい」の7巻を5月5日に発売する。価格は770円。 本作は日之影ソラ氏による小説を原作としたコミカライズ作品。不遇な天才魔導具師・フレアを主人公とした異世界お仕事ラブファンタジーとなっている。 7巻に