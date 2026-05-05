福岡県内に待望の「星野リゾート」が初進出！ 2026年7月24日、北九州市の歴史ある観光地・門司港レトロ地区に、若い世代や友人同士の旅に最適なホテル「BEB5門司港 by 星野リゾート」がオープンします。最大の魅力は、JR鹿児島本線「門司港駅」から徒歩約4分という好立地と、全119室が関門海峡を望む「海峡ビュー」であること。最上階のインフィニティ大浴場やセルフロウリュ可能なサウナ客室、さらには国際貿易港の歴史を食で楽し