セリエA 25/26の第35節 ローマとフィオレンティナの試合が、5月5日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはドニエル・マレン（FW）、ニッコロ・ピジリ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ジャック・ハリソン（MF）らが先発に名を連ねた。