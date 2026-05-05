プレミアリーグ 25/26の第35節 エバートンとマンチェスター・シティーの試合が、5月5日04:00にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、メルリン・レール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク