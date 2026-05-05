「他責思考」ではなく「自責思考」に徹する――。これはよく耳にすることですが、一流アスリートはさらに一歩踏み込んで、「自分のせいではない」ときこそ自責思考をするといいます。そうすることによってこそ、自らの技術を磨き上げることができるし、最高度のチームワークを実現することにもつながるからです。つまり、強くなるためには「自責思考」が有効だということ。そして、そういう思考が身についた真に優れたアスリートの