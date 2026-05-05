子どもに幸せになってほしい。子どもにいい学校に入って、いい成績を取って、いい大学、いい就職をしてほしい――でも、それは本当に子どもにとって幸せなのだろうか？ 書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）では、神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「自分の感情や欲望に振り回されずに生きる方法」を、脳科学・心理