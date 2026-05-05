プロ野球セ・リーグは4日、各地で3試合が行われました。中日が阪神から今季初勝利。3点を追う初回、福永裕基選手のタイムリーや細川成也選手の3ランで逆転に成功します。投げては中西聖輝投手が7回3失点9奪三振でプロ初勝利。またチームとしても今季6戦全敗だった阪神から初勝利です。敗れた阪神は先発の門別啓人投手が5回5失点で今季1敗目です。ヤクルトは20歳の鈴木叶選手が躍動して巨人に勝利。3回、3番に入る鈴木選手が戸郷翔